شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بقذائف مليشيات الحوثي شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استشهد طفلان وأصيب 4 أخرين، اليوم الاثنين، بقذائف اطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية المدعومة ايرانياً شمال مدينة تعز.

وقال مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" إن القصف استهدف حي المفتش بعصيفرة وتسبب باستشهاد طفلين وإصابة 4 أخرين معظمهم أطفال". وأضاف المصدر" أن القصف استهدف مناطق شمال المدينة وكذلك حي البعرارة وجبل جرة بشكل ممنهج عصر اليوم".

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