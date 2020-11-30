شبوة.. محور عتق يحتفي بعيد الاستقلال "30 من نوفمبر"

نظم محور عتق العسكري حفلاً خطابياً وفنياً في مقر اللواء الثاني مشاه جبلي بمديرية ميفعه بمحافظة شبوة، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال الوطني "30 من نوفمبر".



وفي الحفل ألقى قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي كلمة أكد فيها، على أهمية الاحتفال بذكرى الاستقلال في عيدها الـ53 والتي تمثل مناسبة هامة للتذكير بانتصار اليمنيين على الاحتلال الذي أندحر بخروج آخر جندي بريطاني.



وقال العتيقي "لقد توجت نضالات شعبنا العظيم تجاه الاستعمار البريطاني بالنصر المبين عبر مراحل زمنية متعددة لم تهن معها عزائم الأبطال رغم قلة امكانياتهم في مواجهة آلة استعمارية كان يطلق عليها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس".



وأضاف "نحتفل اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل اليمنيين رغم ما تعيشه بلادنا من حروب وويلات نتيجة انقلاب "صنعاء وعدن" على الشرعية الدستورية".



وأكد العتيقي أن" الشعب الذي قهر وأذل أكبر امبراطورية وطرد آخر محتل في الـ30 من نوفمبر 1967م قادر على استعادة وتحرير أراضيه وطرد المليشيات مهما اختلفت مسمياتها".



وأشار إلى أن "يوم الاستقلال والجلاء يمثل رصيد من الخبرات والتجارب المتراكمة التي نستلهم منها العبر والدروس لمواجهة كل الصعاب والعقبات".



وأوضح أن "ذكرى الثلاثين من نوفمبر تعزز روح الانتماء للوطن والافتخار به والدفاع عنه من كل الأيادي الخارجية التي تمتد إليه وتحاول العبث بمقدراته وسيادته".



واليوم الاثنين، يحتفي اليمنيون، بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال من الاحتلال البريطاني، في وقتٍ تشهد فيه البلاد حرباً مستمرة منذ ست سنوات.

