مركز الملك سلمان يوزع 1000 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مخيمات مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1000 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين من الجوف إلى مخيمات مأرب وذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م.



واستفاد من الحقائب الشتوية، 1,000 أسرة من النازحين والمتضررين في مخيمات الجفينة وآل شبوان والميل والوادق بمحافظة مأرب.

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