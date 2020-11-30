محافظ حضرموت يحضر تخرج قيادة سرية الشهيدة منار ويدشن مشاريع في الكهرباء والمياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقيم في محافظة حضرموت، اليوم، حفل تخرج " قيادة سرية الشهيدة منار " والمكونة من جنديات وضابطات يتبعن المنطقة العسكرية الثانية.



وأشاد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في حفل التخرج بعمل الضابطات والعسكريات التابعات لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وما يقمّن به من جهد وعمل كبير في حفظ الأمن لمحافظة حضرموت، ومستوى عملهم الاحترافي على حد وصفه.

وفي مديرية الشحر، دشن المحافظ الاختبارات التجربية والتشغيلية النهائية " لمحطة الشحر "، والتي ستغطي ٤٠ ميجاوات، بتكلفة ٤٠ مليون دولار، وبتمويل من السلطة المحلية، كما دشن بالشحر مشروع حفر أربعة آبار ماء، بتمويل من الهلال الأحمر الاماراتي.

ووضع المحافظ البحسني، حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الريان الكهربائية بمنطقة الريان التابعة لمديرية غيل باوزير، وذلك بزيادة " ٢٠ ميجا وات "، بتكلفة سبعة مليون وخمس مائة الف دولار.

رافق المحافظ وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.