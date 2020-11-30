محافظ عدن يناقش مع البرنامج السعودي سير العمل في المشاريع التي ينفذها بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة، مشيب القحطاني، اليوم الإثنين، جُملة من القضايا المرتبطة بالمشاريع التي ينفذها البرنامج في عدن، ومستوى تنفيذها والصعوبات التي تواجهها .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة إحتياجات عدن من المشاريع العاجلة لوضعها على سلّم الأولويات خلال المرحلة القادمة، والتي حددها المحافظ لملس في البنية التحتية لقطاع الكهرباء والصرف الصحي والنظافة والتحسين.

في اللقاء، أشاد محافظ عدن، بتدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووتيرة العمل المتسارعة في المشاريع التي ينفذها في مديريات المحافظة .. مؤكداً أن التنمية جبهة مستقلة ومهمة ولاتقل أهمية عن جبهات القتال التي تتطلب دعماً وجهودا وامكانيات كبيرة، وهو ما وفره الأشقاء في المملكة ويشكرون عليه.

وأشار المحافظ لملس، إلى حاجة عدن لمشاريع في مختلف القطاعات .. منوهاً في الوقت نفسه بالأثر الإيجابي الذي أحدثته حزمة المشاريع التي نفذها وينفذها البرنامج حالياً .

ومن جانبه، أكد رئيس وفد البرنامج إهتمام قيادة المملكة بتنمية وإعمار اليمن .

فيما أشار مدير البرنامج السعودي بعدن المهندس أحمد مدخلي، إلى إستكمال اجراءات مناقصة مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وأن هناك اجتماع سيعقد خلال اليومين القادمين بين مهندسي واستشاريي البرنامج مع قيادة المطار تمهيداً للشروع في مرحلة التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.