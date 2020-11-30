الكويت تدعم مراكز العزل بشبوة بمساعدات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلمت مراكز العزل بمحافظة شبوة، اليوم، دفعة من الاجهزة والتجهيزات الطبية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة.



وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، الدعم السخي من الاشقاء في دولة الكويت الشقيقة..مشيرا الى انها ستساهم في تعزيز القدرات الطبية والوقائية لمراكز العزل.

من جانبه اوضح نائب مدير الجمعية الكويتية الدكتور عادل باعشن، بان المساعدات الطبية شملت وحدتي عناية مركزة ومجموعة من اجهزة التنفس الاصطناعي واجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وادوات لوقائية الكوادر الصحية العاملة في مراكز العزل الصحي بالمحافظة.

الى ذلك، اطلع الوكيل على مستوى سير العمل والانجاز في مشروع اعادة اعمار المستشفى الجديد في مدينة عتق والذي يتسع لـ 232 سريرا موزعة على عدة ادوار من مبنى المستشفى الذي تعرض للتدمير اثناء الحرب..مؤكداً اهمية هذا المشروع الصحي العملاق لشبوة والمحافظات المجاورة له.