تحرير أسرى من الجيش واللجان في عملية تبادل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تم ، اليوم الاثنين، تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل جديدة.
وأضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات عبر مفاوضات محلية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للأسرى عقدت عشرات الصفقات لتبادل الأسرى بوساطات محلية بعيدا عن الأمم المتحدة المعنية بملف الاسرى حسب اتفاق ” عمان” .
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