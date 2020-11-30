شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يرسل برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبناء الوطن كافة، بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وجاء في برقية التهنئة: "باسمي شخصياً ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وقادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، وأبناء محافظة حضرموت كافة، يطيب لي أن أرفع لفخامتكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني المجيد الـ 30 من نوفمبر، وإلى كافة شعبنا العظيم بهذه المناسبة والخالدة، متمنياً لكم دوام الصحة والعافية، والتوفيق في مهامكم الوطنية الجسيمة، لإخراج اليمن من أزمته الراهنة وتحقيق السلام، والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأضاف المحافظ :ان يوم الاستقلال المجيد، الـ 30 من نوفمبر 1967، يمثل محطة تاريخية وطنية خالدة قدم خلالها المناضلون التضحيات والفداء، ونحن إن شاء الله على دربهم سائرون، ولن نحيد عن الاقتداء ببطولاتهم الخالدة، ونجدد العهد لفخامتكم السير على درب الحرية والاستقلال والكرامة، والحفاظ على أمن تراب الوطن وخدمة المواطنين".