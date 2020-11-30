مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع "المشتركة" في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بمقتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وإصابة آخرين خلال مواجهات اندلعت في قطاع الفاخر جنوبي منطقة العود بين وحدات من القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة من جهة وعناصر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً من جهة أخرى.



وبينت المصادر، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من استهداف عنصرين من المليشيات الحوثية وإصابة آخرين أثناء محاولاتهم القيام بعملية تسلل باتّجاه مواقع القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبية في تباب عُثمان وحبيل الكلب.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات حاولت القيام بعملية تسلل باتّجاه المواقع المرابطة غرب منطقة حبيل الكلب تحت تغطية نارية مكثفة، لكن سرعان ما تم رصد العناصر المتسللة والتعامل معهم حسب قواعد الاشتباك ما أجبرهم على التراجع والانكسار، مؤكداً سقوط عدد من العناصر المتسللة بين قتيلٍ وجريحٍ خلال مواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة.

واستمرت هذه المواجهات نحو ما يقارب الساعة وبشكلٍ محتدم، وقد توسعت باتّجاه تباب عثمان وتباب مرخزة غرب مدينة الفاخر، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث تمكَّنت القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة من استهداف أماكن وتحركات عناصر المليشيات في تباب الشّعراء غرب مدينة الفاخر بالسلاح المتوسط، محققةً إصابات دقيقة.

وتأتي هذه التطورات بعد هدوء حذر شهدته مختلف القطاعات القتالية في جبهات محور الضالع، تخلله وجود بعض التراشقات الناريَّة بالسلاح الثقيل والمتوسط من وقتٍ لآخر ازدادت وتيرتها في القطاعات الشمالية والغربية