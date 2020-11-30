- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن نزع 6114 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع كميات جديدة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت مليشيا الحوثي قد فخخت الأرض بها.
وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، إن فرق المشروع نزعت منذ 31 أكتوبر ولغاية الآن 6114 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيرة إلى أنها نزعت خلال الأسبوع الرابع من هذا الشهر 1385 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وبينت غرفة عمليات المشروع، أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 1218 ذخيرة غير منفجرة، و115 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى نزع 3 عبوات ناسفة، و49 لغماً مضاداً للأفراد.
من ناحيته قال مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، إن فرق مسام طهرت الأسبوع الماضي 263968 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.
وذكر أن فرق مسام تمكنت منذ 31 أكتوبر الماضي ولغاية 27 نوفمبر الجاري من تطهير 907426 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.
وأشار إلى أن ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 201.385 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسام يعلن نزع 6114 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.