مسام يعلن نزع 6114 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع كميات جديدة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت مليشيا الحوثي قد فخخت الأرض بها.



وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، إن فرق المشروع نزعت منذ 31 أكتوبر ولغاية الآن 6114 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيرة إلى أنها نزعت خلال الأسبوع الرابع من هذا الشهر 1385 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبينت غرفة عمليات المشروع، أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 1218 ذخيرة غير منفجرة، و115 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى نزع 3 عبوات ناسفة، و49 لغماً مضاداً للأفراد.

من ناحيته قال مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، إن فرق مسام طهرت الأسبوع الماضي 263968 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

وذكر أن فرق مسام تمكنت منذ 31 أكتوبر الماضي ولغاية 27 نوفمبر الجاري من تطهير 907426 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأشار إلى أن ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 201.385 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.