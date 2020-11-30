الجوف.. استشهاد مواطن بانفجار لغم حوثي في مديرية المتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

استشهد مواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي المتمردة، الاثنين 30 نوفمبر 2020م، غربي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن لغماً أرضياً من مخلفات الميليشيا الحوثية انفجر بالمواطن "حميد الذيب"، أثناء ما كان يقوم بجمع الحطب في مديرية المتون.

ولفتت المصادر إلى أن انفجار اللغم أسفر عن استشهاد المواطن الذيب، على الحال.

وأدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة في المحافظة لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأسابيع الماضية