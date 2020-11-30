شكرا لبحثكم عن خبر 35 قتيلًا وجريحًا من المدنيين ضحايا جرائم وإرهاب ميليشيا الحوثي خلال أسبوع واحد في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسبوع دموي بامتياز يعيشه سكان محافظة الحديدة، جراء الجرائم الوحشية التي تنفذها مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن- بحق المدنيين الأبرياء. وبحسب المركز الاعلامي لألوية العمالقة فإن 35 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح؛ أغلبهم من النساء والأطفال بوسائل الموت الحوثية المختلفة، بين انفجار عبوات ناسفة وبقايا مقذوفات وعمليات قنص وقصف مدفعي، أمعنت بها المليشيات في سفك دماء أهالي الحديدة.

ففي 22 نوفمبر، استُشهد وأصيب ثلاثة مدنيين بقصف مدفعي للحوثيين على مفرق سقم في حيس.

وفي 24 نوفمبر، استُشهد وأصيب 12 مدنيًا، بينهم إمرأة وطفلة بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في خط التحيتا – الخوخة.

وفي 25 نوفمبر، أصيب طفلان بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين في الخوخة.

وفي 26 نوفمبر، أصيبت طفلة برصاص مليشيات الحوثي في الدريهمي.

وفي يومنا هذا الأحد 29 نوفمبر، استُشهد وأصيب 17 مدنيًا من النساء والأطفال بقصف مدفعي للحوثيين على منازل المواطنين في قرية القازة بالدريهمي.

وتستمر آلة الإرهاب الحوثية بحصد أرواح المدنيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في ظل خذلان وصمت مطبق للأمم المتحدة وبعثتها الأممية تجاه هذه المجازر البشعة؛ التي تنفذها مليشيات الإجرام الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر 35 قتيلًا وجريحًا من المدنيين ضحايا جرائم وإرهاب ميليشيا الحوثي خلال أسبوع واحد في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.