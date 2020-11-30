قرار حكومي بتعيين شخصية يمنية جديدة في هذا المنصب ! (نص القرار)

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت السلطات المحلية للحكومة الشرعية، بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، قرار بتعيين "أحمد عبدالله محمد سعيد بلحاف" مستشار المحافظ لشؤون الثقافة والبيئة بالمحافظة. وأصدر محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، قرارا رقم 164 لسنة 2020م بشأن تكليف "أحمد بلحاف" مستشار المحافظ لشؤون الثقافة والبيئة بالمحافظة. وجاء في القرار "بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة". ونص القرار في المادة الأولى، على تكليف الأخ أحمد عبدالله محمد سعيد بلحاف، مستشار المحافظ لشؤون الثقافة والبيئة بمحافظة المهرة. ووفق المادة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره مع إبلاغ من يلزمه التنفيذ.

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