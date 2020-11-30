شكرا لبحثكم عن خبر معارك دامية وليلة سوداء في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني، أن الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإنقلابية، مؤكدا أن المليشيات تعيش ليلة سوادء.

وقال عبدالوهاب بحيبح ‏مساعد قائد محور بيحان لشؤون التوجيه السياسي والمعنوي والإعلام، جبهة "رحوم" بمديرية مراد جنوب مأرب، تشهد معارك عنيفة، وليلة سوداء على مليشيا الحوثي الإيرانية".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني"، أنه "لامكان للمشروع الإثني الكهنوتي في ارض سبأ".

وتابع قائلا؛ "يتساقط الساقطون وتبقى مأرب شامخة أبية عنيدة بفضل الله ثم بفضل الأبطال"، مضيفا: "ستظل مأرب مركز الإنطلاق لإستعادة اليمن من براثن الكهنوت والتخلف والحقد أذيال العمالة الإيرانية".

ومنذ عدة أشهر، تشهد محافظة مأرب معارك هي الأعنف على الإطلاق بعد هجمات حوثية من 4 محاور رئيسية، لم تحقق فيها أي اختراق جوهري رغم رميها بكل الأوراق في سبيل السيطرة على منابع الثروة، والمحافظة الغنية بالنفط.