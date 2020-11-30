البحسني يدشن اختبار تشغيل "محطة الشحر" الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، فرج سالمين البحسني، اختبار التشغيل لمشروع محطة الشحر الجديدة بقدرة 40 ميقا.



ويأتي هذا الإختبار استعدادا لدخول المحطة الخدمة قبل الصيف تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى ال53 لعيد الاستقلال الوطني ال( 30) من نوفمبر.

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