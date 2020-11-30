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استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظاتالبلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

الموز = 500 ریال

التفاح المحلي = 1200 ریال

التفاح الخارجي = 1700 ریال

البرتقال الخارجي= 1800

 

الباذنجان = 300 ریالا

الكوسة = 600 ریال

البصل = 500 ریال

الثوم = 1300

الجزر = 800 ریال

الخیار = 800 ریال

اللیمون = 500 ریال

الطماطم = 1000 ریال

البطاطس = 500 ریال

 

لحوم الأغنام = 5000 ریال

لحوم الابل = 5000 ریال

لحوم الأبقار = 4500 ریال

سمك الثمد = 2000 ریال

سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال.

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