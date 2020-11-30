شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظاتالبلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

- الموز = 500 ریال - التفاح المحلي = 1200 ریال - التفاح الخارجي = 1700 ریال - البرتقال الخارجي= 1800 - الباذنجان = 300 ریالا - الكوسة = 600 ریال - البصل = 500 ریال - الثوم = 1300 - الجزر = 800 ریال - الخیار = 800 ریال - اللیمون = 500 ریال - الطماطم = 1000 ریال - البطاطس = 500 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال - لحوم الابل = 5000 ریال - لحوم الأبقار = 4500 ریال - سمك الثمد = 2000 ریال - سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال.

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