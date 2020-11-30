شكرا لبحثكم عن خبر جباري: السعودية رفضت الأسماء التي رشحها الرئيس هادي لشغل المناصب السيادية في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم عبدالعزيز جباري، مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس النواب، المملكة العربية السعودية برفض الأسماء التي رشحها الرئيس عبدربه منصور هادي لشغل المناصب السيادية في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.

وقال جباري في تغريده له على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني": "تم رفض الاسماء المقترحة من قبل السعودية والتي قدمها الرئيس هادي للمناصب السيادية".

وأضاف: "سيقوم السفير السعودي في اليمن بعد تسميته لرئيس الحكومة، على اختيار وزراء الحقائب السيادية وعلى القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات".

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق على اتهامات جباري من قبل الحكومة الشرعية أو السعودية.

وتجري مفاوضات بين الشرعية وملشيات الانتقالي منذ أشهر للاتفاق على تشكيلة الحكومة القادمة، والتي تعد احدى مخرجات اتفاق الرياض، حيث من المفترض ان يعلن عن الحكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية برئاسة معين عبد الملك.