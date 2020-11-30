شكرا لبحثكم عن خبر ”بن عزيز” يرد على مزاعم ”حسين العزي” بشأن ولاء الجيش لـ”الشرعية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشاركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الاحد، على مزاعم القيادي الحوثي المدعو حسين العزي، المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، بشأن ولاء الجيش اليمني للحكومة اليمنية المعترف بها، وتشكيكه في ذلك.

وقال بن عزيز في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، " حلم ليل وذرعة هواء، وسوف تصحى ياغافل".

وأضاف: " إفلاس حركة حسن إيرلو إيران".

وكان العزي، زعم أن أمس السبت، عن تواجد الآلاف من العسكريين بينهم ضباط رفيعي المستوى في صفوف قوات الحكومة المعترف بها، يدينون بالولاء للمليشيا المدعومة من ايران.