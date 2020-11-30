شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعلان مليشيا الحوثي استهدف قوات سعودية بصاروخ بالستي.. الإعلان عن استشهاد ضابط سعودي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل إعلام سعودية، إن ضابط سعودي كبير استشهد، اليوم الأحد، في ميدان المعركة.
وبحسب المصادر فإن ضابط سعودي برتبة مقدم، استشهد اليوم في ميدان المعركة دون تحديد ظروف ومكان استشهاده.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، فإن القوة الصاروخية للمليشيات استهدفت معسكر "تداوين" بصاروخ باليستي، واسفر عن مقتل وجرح 15 من قادة وجنود القوات السعودية، منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين.
وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل القوات السعودية او التحالف العربي حول مزاعم المليشيات.
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