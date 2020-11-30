شكرا لبحثكم عن خبر بيان عسكري للمليشيات الحوثية بشأن معسكر في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الأحد، استهداف معسكر "تداوين" بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن القوة الصاروخية للمليشيات تمكنت مساء أمس السبت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب.

واضاف سريع في بيان مقتضب نشره على تويتر: ان استهداف معسكر تداوين تم بصاروخ بالستي نوع بدرp.

وبحسب البيان، فإن العملية أسفرت عن مقتل وجرح 15 من قادة وجنود سعوديين منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين.

وتوعد المتحدث العسكري باسم المليشيات، استمرار العمليات العسكرية ضد الحكومةالشرعية والتحالف العربي، حتى وقف الغارات الجوية ورفع الحصار على جماعته، بحسب ماذكره في البيان.