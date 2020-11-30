جبهة صرواح تشتعل مجدداً.. ومقاتلات التحالف تدمر مواقع وتعزيزات الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل معارك عنيفة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب منذ ساعات الصباح التي اندلعت فيها المعارك بعد ركود منذ فترة
وقالت مصادر عسكرية لـ "المشهد اليمني" أن مليشيات الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم في جبهة الجدعان والمخدره خلال الايام الماضية، وشنت منذ صباح اليوم هجوم على مواقع الجيش في جبهة صرواح.
وبحسب المصادر" فإن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من صد الهجوم الحوثي والحقت به خسائر فادحة"
وأكدت المصدر أن مقاتلات التحالف دمرت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية بأكثر من 10 غارات جوية في مناطق متفرقه من الجبهة الغربية لمحافظة مأرب.
وأشارت المصادر إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة.
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