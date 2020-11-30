شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تعلن بدأ صيانة الطريق الوحيد والأهم لمحافظة تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية إعادة تأهيل واصلاح الطريق الرئيسي والمنفذ الوحيد حاليا لمحافظة تعز.

وقد دشن محافظ لحج احمد التركي ووكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان مشروع اصلاح طريق هيجة العبد الشريان الرئيسي لمحافظة تعز في الوقت الحالي.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع لتخفف كلفة النقل وتلبية الاحتياجات المعيشية وسهولة التنقل للمواطنين والتخفيف من وطأة الحصار الذي تعاني منه تعز واستكمال عملية تحرير المحافظة وارتباطها بالمحافظات الاخرى.

من جانبه أوضح وكيل محافظة تعز أن هذه المرحلة الثانية من قبل صندوق صيانة الطرق ستشمل إصلاح الأضرار من أجل مرور المركبات والناقلات الى المحافظة مشددا على سرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الدراسات الفنية بالمدة الزمنية المتفق عليها.

وأكد أن هناك تدخلات للبرنامج السعودى خلال المرحلة القادمة.. داعيا البرنامج الى الإسراع في عملية البداء بالتنفيذ في اسرع وقت ممكن.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، اهمية تنفيذ مشروع طريق هيجة العبد الذي يربط بين محافظة لحج وتعز، والذي تعرض للكثير من الاضرار جراء استخدام المركبات الكبيرة ذات الحمولة الزائدة للطريق المعد بالاساس للسيارات الصغيرة كطريق ثانوي وليس رئيسي.