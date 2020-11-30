شكرا لبحثكم عن خبر ”الصحة العالمية” توقف حوافز 10 آلاف عامل صحي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أوقفت الدعم المالي عن نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الصحي اليمني بسبب قلة التمويل.

وأوضحت في نشر على صفحتها بالفيسبوك، بأنه "وبسبب نقص غير مسبوق في التمويل فإن منظمة الصحة العالمية والشركاء في المجال الصحي أصبحوا غير قادرين على مواصلة دعمهم المالي للكوادر الصحية العاملة في اليمن مما تسبب في تأثُر ما يصل إلى 10 آلاف عامل صحي".

وأشارت الى أن "هناك حاجة للمزيد من المساعدات الآن أكثر من أي وقت مضى لضمان استمرار هذا الدعم".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تصريحات متكررة من إغلاق نحو 31 برنامجا منقذا للحياة من أصل 44 برنامجا إغاثيا تنفذه وكالاتها الإنسانية العاملة باليمن، بسبب النقص الحاد في التمويل.