شكرا لبحثكم عن خبر خلال لقاءه السفير الروسي.. رئيس الوزراء يتحدث عن مشاورات تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية باتت "في الخطوات النهائية" بما في ذلك ما يجري متابعته والاشراف عليه من الجانب السعودي لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وقال عبدالملك خلال لقائه السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين اليوم الاحد "ان الحكومة الجديدة ستكون امام مهمة كبيرة لتقديم حلول على الارض، وتخفيف معاناة الشعب اليمني في مختلف الجوانب" وفق مانقلت وكالة الانباء الحكومية.

ويترقب الشارع اليمني إعلان الحكومة الجديدة بعد أشهر من المفاوضات والمشاورات ، بينما تواصل مليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي رفض تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وهو مايعرق إعلان الحكومة.