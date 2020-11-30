"يمني" يضرم النار في زوجته أمام أعين أطفالها بعد رشها بمواد بترولية (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - ”يمني” يضرم النار في زوجته ”الثلاثينية” أمام أعين أطفالها بعد رشها بمواد بترولية في واحدة من ثلاث جرائم مروعة ضد النساء خلال أسبوع واحد

أفادت مصادر محلية وحقوقية، اليوم الاحد، بأن "يمني" أحرق زوجته أمام أعين أطفالها في واحدة من ثلاث جرائم مروعة ضد النساء خلال أسبوع.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن زوج قام بإحراق زوجته "الثلاثينية"؛ أي في العقد الثالث، والتي تم اسعافها إلى مستشفى الريان بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، بعد احتراق 80 % من جسدها.

وذكرت المصادر بأن المرأة تدعى مروى البيتي وأن التحقيقات تفيد بقيام زوجها بصب البنزين علي جسدها واشعال النار فيها وتركها تحترق في منزله قبل أن يقوم أهالي الحي بإسعافها؛ في جريمة مروعة بسبب مشاكل عائلية.

واشارت المصادر الى أن البيتي توفيت قبل ساعات في المستشفى.

وكانت ناشطات يمنيات في محافظة حضرموت، أكدن أن مدينة المكلا عاصمة المحافظة الاكبر في البلاد، شهدت ثلاث جرائم عنف مروعة ضد النساء في أسبوع واحد، خلال حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة؛ إذ قضت امرأتان اخريتان هناك على أيدي ازواجهن.