شكرا لبحثكم عن خبر تجدد المعارك في الضالع بين مليشيا الحوثي والقوات المشتركة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية ميدانية في محافظة الضالع اليوم الأحد إن الاشتباكات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة، ومليشيا الحوثي تجددت في مختلف المحاور.
وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات تجددت بشكل متقطع باتّجاه قطاع الفاخر جنوبي منطقة العود بعد اشتباكات مشابهة اندلعت باتّجاه مرخزة وتباب عثمان في نفس القطاع.
وكان الهدوء الحذر ساد مختلف القطاعات القتالية لجبهات محور الضالع خلال اليومين الماضيين، مع وجود بعض التراشقات النارية خصوصاً خلال ساعات الليل، وتشتد وتيرتها في القطاعات الشمالية الغربية والتي تشهد تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة من وقت لآخر.
وتقوم القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية باستهداف تحركات المليشيات ومواقع تمركزها .
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