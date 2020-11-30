شكرا لبحثكم عن خبر إطلاق قناة تلفزيونية يمنية جديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية قناة تلفزيونية جديدة تبث من محافظة حضرموت.

وقد افتتح نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي، ومحافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم قناة حضرموت الرسمية ضمن احتفالات اليمن بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.

ونوه الخنبشي بجهود القائمين على القناة وضرورة أن تلامس احتياجات المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وثمّن نائب رئيس الوزراء دور السلطة المحلية بالمحافظة والدعم الذي أولته للقناة، مؤكدا ضرورة أن تلامس القناة احتياجات المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية، رافعاً التهاني لفخامة الرئيس بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني المجيد.

فيما أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح قناة حضرموت الرسميةً، عقب استكمال الأعمال الانشائية والتجهيزات الفنية وبدء تنفيذ الخارطة البرامجية، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس لدوره الكبير في انجاز هذا المشروع الإعلامي الكبير، مشيرًا إلى أن المشروع يعد إنجازاً لحضرموت وللوطن ورافداً للإعلام الوطني.

وقال إن قناة حضرموت تُؤسس لقاعدة إعلامية وطنية متطورة، مبدياً إعجابه بما تضمنته الخارطة البرامجية من برامج متنوعة وهادفة تسهم في تعميق الوعي بالثوابت الوطنية وتسليط الضوء على المنجزات والإرث التاريخي لحضرموت وعموم محافظات الوطن.