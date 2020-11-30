شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي ترتكب مجزرة دامية ومروعة بحق المدنيين في الدريهمي بالحديدة ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد سبعة مدنيين وجرح عشرة آخرون في مجزرة دامية ارتكبتها المليشيات الحوثية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وبحسب المركز الاعلامي لألوية العمالقة قال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي: أن المليشيات الحوثية قصف بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت باستشهاد سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال.

وأوضح المصدر، أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى اطباء بلا حدود لإستكمال تلقي العلاج.

وهذه حصيلة أولية بأسماء الشهداء والجرحى:

1- منى عثمان حسن عمر

2- جمعة محمد عمر علي

3- اميمة عايش عمر علي

4- ميمونة عمر علي

7- هاجر محمد عمر

8- محمد عمر علي

9- محمد فؤاد

10- عرفات فؤاد

11- راشد عمر

12- منى فؤاد

13- عدنان فؤاد

وتأتي هذه المجرزة الدامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيين بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 مدنيا بينهم ستة شهداء وستة جرحى.