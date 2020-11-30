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يزيد بن سلمان - شبوة - حصيلة الألغام التي تم نزعها في نوفمبر من الأراضي اليمنية

تمكن برنامج مسام لنزع الألغام، من تفكيك ألف و218 ذخيرة غير منفجرة و115 لغمًا لمليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأسبوع الماضي. وقال البرنامج إنه نزع خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الجاري ألف و385 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأكد أن فرقه نزعت منذ 31 أكتوبر الماضي ستة آلاف و114 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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