شكرا لبحثكم عن خبر تدهور الوضع الصحي للصحفي المختطف ”المنصوري” في سجون ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مقربة من الصحفي "توفيق المنصوري" المختطف في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية ، عن تدهور صحته واصابته بعدة أمراض مع استمرار رفض الحوثيون تقديم أي رعاية صحية له.

وذكر شقيق الصحفي توفيق المنصوري المختطف منذ 9 يونيو 2015 ، لأن أخاه يعاني من تضاعف في أمراض القلب إلى جانب إصابته بمرض في البروستات، مضيفاً أن جسم الصحفي المنصوري أصبح متورماً جراء اصابته بفشل كلوي، بالإضافة إلى معاناته من مرض الربو.

وقال شقيق المنصوري الناشط الحقوقي عبد الله المنصوري أن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي يعانون ظروفاً صحية خطيرة وتم منع أهاليهم من ادخال الأدوية والطعام لهم

يذكر أن ميليشيا الحوثي أصدرت أحكاماً قضائية تقضي بالإعدام بحق أربعة صحفيين منهم المختطف المنصوري فيما يواجه صحفيين آخريين تهماً تصل البعض عقوبتها لحد الإعدام.

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