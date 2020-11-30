شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك الحوثي يدعو 60 شخصية يمنية للعودة إلى صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعا زعيم مليشيا الحوثي الإنقلابية، عبدالملك الحوثي، 60 شخصية يمنية للعودة إلى العاصمة اليمنية صنعاءـ وكلف القيادي في الجماعة حسين العزي بالتواصل معهم، بحسب مصادر يمنية مطلعة.

وقالت المصادر، إن القيادي في المليشيات "حسين العزي" تواصل مع شخصيات يمنية معارضة للتحالف العربي، ووجه لهم دعوات بالعودة إلى صنعاء مع ضمان حمايتهم، وتوفير لهم جميع سبل الراحة.

وأكدت أن العديد من الشخصيات اليمنية رفضت عرض الحوثيين، فيما قبل بعضهم بذلك منهم ياسر اليماني القيادي المؤتمري، والسكريتر السابق للرئيس المخلوع صالح.

وفي وقت سابق، أعلن القيادي البارز، في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، المقيم في سويسرا، عن تلقيه دعوة خاصة من زعيم مليشيا الحوثي الإنقلابية "عبدالملك الحوثي".

وقال اليماني، إنه سيعود قريبا إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، لزيارة العاصمة وأسرته التي تقم بها.

وأضاف: "اقول شكرا لـ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي وجه لي دعوه خاصه بعودتي بين اهلي وناسي"، مضيفا: "ساعود الى ارضي الحبيبه اليمن صنعاء معززا مكرما صنعاء واهلها اقرب الى قلوبنا من عواصم المعتدين".