شكرا لبحثكم عن خبر توقف عداد كورونا في اليمن.. والحكومة الشرعية تكشف آخر احصائيات انتشار الوباء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، مساء أمس السبت، عن آخر مستجدات انتشار الوباء في اليمن.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر: إنها لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة أو شفاء بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولليوم الثالث على التوالي، تؤكد اللجنة الوطنة لمكافحة كورونا عدم تسجيل أي اصابة او وفاة او شفاء جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيانات اللجنة الوطنية العليا لمواجه كورونا، فإن اجمالي الحالات المؤكد إصابتها بكورونا حتى مساء السبت الموافق 29نوفمبر من هذا العام، بلغت (2074) حالة، منها (604) وفاة، و(1379) حالة تعافٍ، ولا تشمل هذه الاحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

