شكرا لبحثكم عن خبر برعاية دولية .. اتفاق بين بنكي صنعاء وعدن لإنهاء الانقسام المالي ووقف انهيار الريال اليمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عقد مشاورات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، لإنهاء الإنقسام المالي بين بنكي عدن وصنعاء، ووقف انهيار الريال اليمني، مؤكدة ان هناك اتفاق وشيك بين بنكي صنعاء وعدن سيعلن عنه خلال الأيام القادمة.

وأضافت: أن العاصمة العمانية مسقط ستجمع ما بين مسؤولين ماليين ومصرفيين من بنكي عدن وصنعاء خلال الأيام القادمة للاتفاق على انهاء الانقسام المالي.

وأشارت المصادر، إلى أن مشاورات مسقط هي الثانية بعد اجتماع الأردن المنعقد في العام 2018، وذلك برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الشرعية في تنفيذ إجراءات واسعة تقول إنها تضبط سعر صرف العملة الوطنية وتنظيم أعمال الصرافة.