شركة النفط بعدن تحتفي باليوبيل الذهبي 50 عاما على تأسيسها بحضور المحافظ لملس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس الشركة، وذلك تزامنا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر، بحضور محافظ عدن أحمد لملس.



وألقى وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي كلمة محافظة عدن، أشاد فيها بجهود وأدوار شركة النفط في توفير المشتقات النفطية للأسواق المحلية والحد من الأزمات النفطية .. مؤكدا مساندة قيادة السلطة المحلية في عدن لشركة النفط ووقوفها إلى جانبها من أجل تجاوز الصعوبات ومواصلة أداء مهام عملها بالشكل المطلوب.

كما ألقيت كلمات من قِبل مديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، ورئيس مجلس نقابة شركة النفط في عدن عبدالله الهويدي ورئيس اتحاد ملاك محطات الوقود صالح باصهي، استعرضوا خلالها مراحل تأسيس الشركة ونجاحاتها وإنجازاتها .. لافتين إلى المشاريع التي نفذتها الشركة ومنها إعادة تشغيل عدد من المنشآت التابعة لها ومنها منشأة سهيل النفطية في حجيف ووضع حجر الأساس لمحطات الوقود .. مؤكدين مواصلة الجهود لتحسين مستوى الأداء والتطوير المستمر للشركة.

كما تم افتتاح معرض صور خاصة بإنجازات ومشاريع ومنشآت شركة النفط في عدن خلال الخمسين عاما، وأيضا عرض فيلم وثائقي حول التدمير والخراب التي تعرضت له الشركة والمنشآت النفطية التابعة لها أثناء حرب 2015م، وتخلل الحفل فقرات فنية وطنية وتكريم مدراء المكاتب والمواقع والمنشآت التابعة لشركة النفط.