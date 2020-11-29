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دبي - ياسمين الشرقاوي - الكابتن صالح بن نهيد يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.

وقال بن نهيد في برقيته، باسمي شخصياً ونيابة عن كافة موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يطيب لي أن أرفع لفخامتكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول الذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني المجيد في الـ 30 من نوفمبر، وإلى كافة الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والخالدة، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجسيمة، لإخراج اليمن من أزمته الراهنة وتحقيق السلام، والحفاظ على مكتسبات الجمهورية والوحدة والديموقراطية.

وأشار بن نهيد ، الى عظمة يوم الاستقلال المجيد، الـ 30 من نوفمبر العام 1967، الذي يمثل محطة تاريخية وطنية خالدة في الذاكرة الجماعية لأبناء اليمن من أقصاه إلى اقصاه، وشاهد حي على إيمان عميق بقيم الحرية والكرامة والانسانية، ورفض كل أشكال الوصاية ومصادرة الارادة الوطنية.



مؤكدآ بن نهيد الى الحفاظ على وحدة الموقف والكلمة، والالتفاف خلف قيادة السلطة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حتى تحقيق النصر وهزيمة المشروع السلالي الكهنوتي البغيض.