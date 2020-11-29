محافظ شبوة يدشن عمل محول كهربائي جديد بتكلفة 252 ألف دولار

أعلن محافظ محافظة شبوة، اليوم الأحد، تدشين عمل محول الرفع الجديد والخاص بتعزيز جهد شبكة نقل الطاقة الكهربائية لمديريتي الروضة وميفعة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن قوة المحول تبلغ 15 ميجا فولت امبير، بتكلفة 252 ألف دولار من حصة مبيعات النفط في شبوة جنوبي اليمن.



ونوه المحافظ بن عديو، بأهمية إدخال المحول للخدمة، مشيرا إلى دور المحور في تحسين جهد شبكات نقل الطاقة لأكثر مديريات شبوة كثافة سكانية.



وأكد العمل على استكمال إعادة تنظيم توزيع الأحمال الداخلية والخارجية لشبكات نقل الطاقة من المحطة المركزية إلى بقية المديريات المستفيدة منها.



بدوره نائب مدير كهرباء شبوة المهندس علي باحاج، لفت إلى الأهمية الفنية للمحول الجديد، منوها بأنه سيعمل على تغذية مديريتي الروضة وميفعة بالتيار الكهربائي في وقت واحد بدلا من تقنين ساعات التشغيل بينهما.



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