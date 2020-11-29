بدء دورة تدريبية بمأرب حول المنهجيات الحديثة لادارة الشئون الطبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمحافظة مأرب دورة تدريبية حول المنهجيات الحديثة في ادارة الشئون الطبية، اقامتها مؤسسة البصر الخيرية العالمية – قطاع اليمن ـ بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان، وبتمويل من مركز الملك سلمان.

تهدف الدورة الى رفع القدرات الادارية للمشاركين من 12 مستشفى في المحافظة في مجال الادارة للشئون الطبية ومنهجياتها الحديثة، بما يعزز اداء المستشفيات وجودة خدماتها. وخلال الافتتاح اكد وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله الباكري على اهمية الاستمرار تأهيل وتدريب مختلف الكوادر بما يسهم في الارتقاء بأداء العاملين في القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة وتطوير القطاع الصحي وتحسين وضع المستشفيات والمنشآت الصحية. وأشار الى ان ادارة المستشفيات والمنشآت الطبية تعتبر ذات طابع مهني وفني له خصوصيتها ومنهجياتها العلمية والتي يجب ان تزود بها بصورة مستمرة من اجل مواكبة التغيرات الجديدة والاستفادة من الاساليب والمناهج المحدثة في الادارة الطبية بما يحقق النقلة النوعية في المستشفيات وادارتها.

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