محافظة أبين تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين للإستقلال الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إحتفت السلطة المحلية في محافظة ابين، اليوم الأحد، بالذكرى الثالثة والخمسين للإستقلال الوطني المجيد .



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أكد محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين على أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة للتذكير بالتضحيات الجسيمة التي اجترحها الابطال حتى نيل الاستقلال الناجز في 30 نوفمبر من عام 1967م .. مشدداً في السياق على ضرورة توجيه كل الجهود لمحاربة ميليشيا الحوثي واسقاط الانقلاب وتحرير العاصمة صنعاء واستعادة الدولة من براثن السلالة الامامية الكهنوتية.

وجرى خلال الحفل الذي تخلله تقديم عدد من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية، تكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش بوسام الإستقلال ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة عدن وقطعة أرض في مخطط القياديين .

حضر الحفل، أمين عام المجلس بالمحافظة، مهدي الحامد، ووكيلا وزارة الثقافة نجيب سعيد ثابت ومحافظة عدن غسان الزامكي عدد من القيادات المحلية والقيادات الامنية والعسكرية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية وجمع غفير من المواطنين .