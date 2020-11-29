محافظ مأرب ورئيس جامعة اقليم سبأ يدشنان العام الجامعي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد القدسي اليوم، العام الجامعي الجديد 2020م - 2021م.



وخلال التدشين استمع المحافظ من رئيس الجامعة والهيئة الادارية للجامعة الى شرح عن الاستعدادات للعام الدارسي الجديد، والاحترازات المتبعة في ظل جائحة كورونا بما يحقق الحماية الصحية للكادر التعليمي والطلاب.

وتطرق رئيس الجامعة الى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في العديد من المجالات المتصلة بالبنى التحتية، والفنية، والمالية، والقوى البشرية، في الجامعة حديثة النشأة التي تسعى الى التميز والجودة في العملية الاكاديمية، حيث تحتوي على ست كليات منها كلية الطب التي استقبلت هذا العام اول دفعة فيها وستكون رافدا مهما للتنمية الصحية على مستوى المحافظة والوطن.

وتشمل الكليات 33 تخصص وتستوعب 12 الفا و800 طالب وطالبة مساق البكالوريوس، يدرسون في 62 قاعة دراسية.

واشاد المحافظ بالقفازات التي تشهدها الجامعة في مختلف الجوانب خلال السنوات القليلة الماضية من عمرها.. مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للجامعة بما يساعد في تطورها والقيام بدورها المنوط بها من اجل تحسين مستوى التحصيل العلمي والتأهيل الاكاديمي للطلاب وتحسين مخرجاتها بمعايير الجودة العلمية المطلوبة.