صنعاء.. مجهولون يذبحون مدنيا في وينهبون دراجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365 - صنعاء

قال مصدر محلي وحقوقي إن صاحب دراجة نارية قتل ذبحا في صنعاء بعد مشوار على يد الراكب.



وبحسب المصدر فإن هوية الضحية المقتول ذبحا هو خليل عبدالكريم محمد أحمد العودي من محافظة إب، وكان يعيل أسرته من دراجته التي اشتراها مؤخرا.

وقال إبراهيم حمود عسقين الناشط الحقوقي البارز في محافظة إب إن الشاب من قرية دار هوبة بعزلة الدعيس مديرية بعدان بمحافظة إب.

وبحسب مصادر أخرى إن الضحية قتل بحسب المعلومات الأولية بين دار سلم وبيت بوس في صنعاء.

واكدت المصادر إن أب الضحية فقد الوعي وأصيب بشج في رأسه نتيجة صدمة الخبر، فيما تعاني أمه من غيبوبة شبه تامة منذ سماعها الخبر أيضا.

فيما لم تعرف هوية الجاني حتى الآن ولا إذا كانوا عصابة أم لا، وليس هناك أي إجراءات للتحقيق في القضية.

وطالب المصدر الحقوقي سكان المحافظة في صنعاء بالتحرك للضغط من أجل الوصول إلى الجناة.