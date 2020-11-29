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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذية انتقالي حضرموت تدعو الجماهير لحضور المهرجان الرياضي غدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
الخليج 365 - المكـلا
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمقر القيادة ، بالمكلا ، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الثاني لشهر نوفمبر.
ووقفت الهيئة ، في مستهل اجتماعها ، دقيقة حداد ، لتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء ، الذين سقطوا في جبهات العزة والكرامة وهم يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن حياض الوطن ، رافعة أسمى آيات التعازي والمواساة لأسرهم ، ورفاقهم قادة ومنتسبي القوات المسلحة .
واستعرض الاجتماع ، الذي رأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، وحضره نائبه ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، والشيخ صالح سالم العمودي ، نائب الرئيس لشؤون مديريات الوادي والصحراء ، مخرجات الاجتماع الدوري للقيادة المحلية بالمحافظة .
وأقرت الهيئة ، بهذا الشأن ، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس القيادة ، لوضع الآليات المنفذة لقرارات وتوصيات ذلك الاجتماع .
وناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من التقارير ، المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ، من بينها تقريرا مقدما من نائب الرئيس ، رئيس اللجنة المكلفة بالنزول إلى مديريتي بروم ميفع ، والريدة وقصيعر ، استعرض فيه أهم القضايا التي جرى مناقشتها في النزولين ، والإجراءات التي تم اتخاذها ، لمعالجة الإشكاليات ، التي كانت تعرقل عمل القيادتين وتعيق تنفيذها لنشاطاتها .
وقدم الأستاذ محمد صالح باتيس مدير الإدارة التنظيمية ايضاحا ، عما تناوله اللقاء التشاوري الخاص بالجانب التنظيمي الذي عقدته الأمانة العامة في العاصمة عدن ، الأسبوع الماضي ، والذي شارك فيه عدد من مديري الإدارات التنظيمية في القيادات المحلية بالمحافظات، مستعرضا مخرجات اللقاء ، وأهمية تطبيقها عند كتابة التقارير .
ورفع الاجتماع أصدق التهاني والتمنيات لشعبنا الجنوبي وقيادته السياسية وقواته المسلحة ومقاومته الجنوبية ، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للاستقلال الوطني المجيد .. داعية ، جماهير المحافظة لحضور المباراة الختامية ، عصر غد الاثنين بين قطبي الكرة الحضرمية ، الشعب والتضامن ، والتي تقام على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ، احتفاء بالاستقلال الوطني المجيد ، ووفاء لشعب الإمارات ، بإحياء يوم الشهيد ، الذي يصادف أيضا ، ال 30 من نوفمبر .
ورحب الاجتماع بالأستاذ عمر عبدالله حمدون ، الذي عين مؤخرا ، مديرا للإدارة السياسية .
وكانت الهيئة قد ناقشت في بداية الاجتماع ، محضر اجتماعها السابق وصادقت عليه ، واستعرضت التكليفات المنفذة وغير المنفذة
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