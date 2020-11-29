افتتاح قناة حضرموت الرسمية بحضور المحافظ البحسني والخنبشي والكثيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يرافقهما وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بالمكلا، قناة حضرموت الرسمية، ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت بإدارات وأقسام واستديوهات القناة التي تبث برامجها على القمر الصناعي النايل سات، مستمعاً من مدير عام القناة مجاهد بن علي الحاج ومديري الإدارات، الى شرح عن سير العمل في تنفيذ الخارطة البرامجية الجديدة.

وثمّن نائب رئيس الوزراء دور السلطة المحلية بالمحافظة والدعم الذي أولته للقناة بتوفير التجهيزات والمعدات بأرقى ما توصلت اليه التقنية الحديثة, منوهاً بجهود القائمين على القناة من إداريين وفنيين، لافتاً إلى ضرورة أن تلامس القناة احتياجات المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية، رافعاً التهاني لفخامة الرئيس وأبناء الشعب عموماً بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني المجيد.

وأعرب المحافظ البحسني عن سعادته بإفتتاح قناة حضرموت الرسميةً، عقب استكمال الأعمال الانشائية والتجهيزات الفنية وبدء تنفيذ الخارطة البرامجية, مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد إنجازاً لحضرموت وللوطن, ورافداً للإعلام الوطني.

ورفع المحافظ خالص الامتنان لفخامة الرئيس لدوره الكبير في انجاز هذا المشروع الإعلامي الكبير، مؤكداً أن قيادة السلطة بالمحافظة حرصت على دعم القناة وساندت مراحل اطلاقها في فضاء الإعلام، كما ساندت جهود اطلاق بثها التجريبي والرسمي، مثمناً الجهود التي بذلتها قيادة وطاقم التلفزيون، داعياً الجميع إلى استحضار المهنية والالتزام الأخلاقي في تغطية كافة الاحداث والفعاليات للارتقاء بالرسالة الاعلامية.

وقال المحافظ إن قناة حضرموت الرسمية تُؤسس لقاعدة إعلامية وطنية متطورة، مبدياً إعجابه بما تضمنته الخارطة البرامجية من برامج متنوعة وهادفة تسهم في تعميق الوعي بالثوابت الوطنية وتسليط الضوء على المنجزات والإرث التاريخي لحضرموت وعموم محافظات الوطن.

وأشاد المحافظ البحسني بالكادر المحلي الشاب والمؤهل العامل بالقناة الذي أسهم في إطلاق البث الرسمي للقناة، مشيراً الى أن قناة حضرموت الذي تبث برامجها للفضاء من مدينة المكلا، تعدّ رافداً للدولة لعكس نشاطات التنمية وتسليط الضوء على جوانب الإيجاب ومعالجة جوانب القصور.

وتمثّل قناة حضرموت الرسمية إضافة إعلامية لحضرموت والوطن, وتسهم في تقديم خدمة برامجية تهتم بالفلكلور الشعبي والتعريف بالحضارة والمعالم التأريخية والمجالات السياحية والفنية والمنجزات التنموية والتأكيد على الهوية الوطنية وإبراز الأعمال الإبداعية في شتى مجالات الفنون والموسيقى وتعزيز وتعميق الولاء الوطني ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.

وكانت قد أطلقت في العشرين من فبراير 2020م شارة البث التجريبي للقناة على القمر الصناعي "النايل سات"، بهوية تحمل تاريخ وثقافة حضرموت.

حضر مراسم الافتتاح، عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، وعضو مجلس الشورى الأستاذ محمد عبد الله الحامد، ووكيلا المحافظة للشئون الفنية المهندس أمين بارزيق ولشئون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، والوكيل حسن الجيلاني، ووكيل وزارة الداخلية لشئون المحافظات الشرقية مدير أمن الساحل اللواء ركن سعيد العامري، والوكيلان المساعدان لشئون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري، ولشئون الشباب رئيس لجنة الاحتفالات بالمحافظة فهمي عوض باضاوي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب وزارة الإعلام خالد أحمد القحوم، وعدد من مستشاري محافظ حضرموت والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية وقيادات المؤسسات الإعلامية.