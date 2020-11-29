جديد الإعلام الوطني ..الحكومة تفتتح قناة حضرموت الرسمية

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، اليوم، بمدينة المكلا، قناة حضرموت الرسمية.



وجاء الافتتاح الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة، ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



واستمع نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت، من مدير عام القناة "مجاهد بن علي الحاج" ومديري الإدارات، الى شرح عن سير العمل في تنفيذ الخارطة البرامجية الجديدة.



وثمّن نائب رئيس الوزراء دور السلطة المحلية بالمحافظة، والدعم الذي أولته للقناة بتوفير التجهيزات والمعدات بأرقى ما توصلت اليه التقنية الحديثة.



وأشاد بجهود القائمين على القناة من إداريين وفنيين، لافتاً إلى ضرورة أن تلامس القناة احتياجات المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية؟



ومن شأن افتتاح قناة حضرموت الرسمية، أن يمثل إضافة إعلامية لحضرموت والوطن، ومن المتوقع أن تسهم في تقديم خدمة برامجية تهتم بالفلكلور الشعبي والتعريف بالحضارة والمعالم التاريخية والمجالات السياحية والفنية والمنجزات التنموية والتأكيد على الهوية الوطنية وإبراز الأعمال الإبداعية في شتى مجالات الفنون والموسيقى وتعزيز وتعميق الولاء الوطني ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.



وكانت القناة قد أطلقت في العشرين من فبراير 2020م، شارة البث التجريبي للقناة على القمر الصناعي "النايل سات"، بهوية تحمل تاريخ وثقافة حضرموت.

