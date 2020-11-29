افتتاح قناة حضرموت الرسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي، ومحافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم قناة حضرموت الرسمية ضمن احتفالات اليمن بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وطاف الخنبشي والمحافظ بإدارات وأقسام القناة التي تبث برامجها على القمر الصناعي نايل سات.. مستمعاً من مدير عام القناة الى شرح عن سير العمل وتنفيذ الخارطة البرامجية الجديدة.

ونوه الخنبشي بجهود القائمين على القناة وضرورة أن تلامس احتياجات المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

فيما أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح قناة حضرموت الرسميةً، عقب استكمال الأعمال الانشائية والتجهيزات الفنية وبدء تنفيذ الخارطة البرامجية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد إنجازاً لحضرموت وللوطن ورافداً للإعلام الوطني.

وقال إن قناة حضرموت تُؤسس لقاعدة إعلامية وطنية متطورة، مبدياً إعجابه بما تضمنته الخارطة البرامجية من برامج متنوعة وهادفة تسهم في تعميق الوعي بالثوابت الوطنية وتسليط الضوء على المنجزات والإرث التاريخي لحضرموت وعموم محافظات الوطن.

وتمثّل قناة حضرموت الرسمية إضافة إعلامية لحضرموت والوطن, وتسهم في تقديم خدمة برامجية تهتم بالفلكلور الشعبي والتعريف بالحضارة والمعالم التاريخية والمجالات السياحية والفنية والمنجزات التنموية والتأكيد على الهوية الوطنية وإبراز الأعمال الإبداعية في شتى مجالات الفنون والموسيقى وتعزيز وتعميق الولاء الوطني ومكانة الأمتين العربية والإسلامية.

حضر الافتتاح وكلاء المحافظة وعدد من القيادات المدنية والعسكرية بالمحافظة.