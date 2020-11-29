حالة الطقس في اليمن خلال الـ72 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

نشر المركز الوطني للأرصاد اليمنية توقعاته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ72ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: طقس صحو وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده ، عمران ، صنعاء ، ذمار والبيضاء), مع إحتمالية تشكل السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من محافظات (صعدة , حجة , المحويت , إب , تعز) والمناطق الغربية من محافظات ( صنعاء,عمران, ذمار ).

كما توقعت النشرة أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية صحو بشكل عام ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة أحيانا .

وأشارت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً على سواحل البلاد الغربية مع إمكانية هطول امطار متفرقة على أجزاء منها, بينما تكون الأجواء غائمة بسحب طبقية على معظم سواحل البلاد الشرقية والجنوبية مع إحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة .

فيما سيشهد آرخبيل سقطرى اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول امطار خفيفة إلى متوسطة ظهيرة الثلاثاء ومسائها، والرياح شمالية شرقية الى شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 18 عقدة.