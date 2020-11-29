شكرا لبحثكم عن خبر هروب مالك مدرسة بعد غرق طلابها غرب عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال شهود عيان من حارة النخارة بلحج ان ادارة المدرسة خالفت أوامر إدارة التربية والتعليم بمحافظة لحج شمال العاصمة عدن.

واضاف شهود العيان أن الإدارة ورغم منع الرحلات من قبل ادارة التربية في الثلاثة الأشهر الى البحر بسبب المناخ الذي تشهده البحار الا انهم أقاموا رحلات.

واشار شهود العيان ان الاهمال من إدارة مدرسة شمس النقيب بالحوطة كان وراء الكارثة.

واختتم شهود العيان أن مدير المدرسة و المالك قاما بالهرب بعد ما تم اصدار امر قبض بحقهم.

بسياق متصل قالت مصادر ان مدير التربية شكل لجنة للتحقيق بالحادث.

وكان ثلاثة ثلاميذ قد توفيا نتيجة الغرق أثناء رحلة مدرسية في عدن .