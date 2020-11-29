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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
كشفت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن آخر مستجدات انتشار الوباء في اليمن.
وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر أنها لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة أو شفاء بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولليوم الثالث على التوالي، تؤكد اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عدم تسجيل أي اصابة او وفاة او شفاء جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب بيانات اللجنة الوطنية العليا لمواجه كورونا، فإن اجمالي الحالات المؤكد إصابتها بكورونا حتى مساء السبت الموافق 29نوفمبر من هذا العام، بلغت (2074) حالة، منها (604) وفاة، و(1379) حالة تعافٍ
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