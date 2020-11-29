شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي كبير في القاعدة بكمين في لودر بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل قيادي بارز في تنظيم، مساء أمس السبت، في كمين، جنوب مديرية لودر( شمالي شرق) محافظة أبين.



وذكرت مصادر محلية أن سيارة كان يستقلها القيادي في التنظيم "أبو سالم الوليدي" بضواحي منطقة الخديرة، تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل الوليدي على الفور.

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