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شكرا لبحثكم عن خبر صور.. وفاة سائق بعد سقوط سيارته من قمة جبل بمدينة كوكبان بمحافظة المحويت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان سائق سيارة لقى مصرعه السبت بعد سقوط سيارته من قمة جبل شاهقة في مدينة كوكبان بمحافظة المحويت .
وأضافت المصادر أن السائق محمد الفقيه أحد أبناء قرية حجر القصر عزلة الاهجر بمحافظة المحويت توفي بعد سقوط سيارته من أعلى جبل مذمرة القريب من مدينة كوكبان .
هذا وأكدت المصادر أن الفقيه فقد السيطرة على السيارة التي يقلها من نوع تويوتا رباعية الدفع " شاص " والتي تدمرت بشكل كامل وتوفي بداخلها .
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