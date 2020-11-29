شكرا لبحثكم عن خبر الداخلية اليمنية تعلن بدء صرف مرتبات منتسبيها في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بدء صرف مرتبات شهر يوليو لكافة منتسبي الشرطة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة.
وقال رئيس اللجنة الوزارية وكيل قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، اللواء ركن محمد مساعد الأمير، إن عميلة صرف مرتبات شهر يوليو ستبدأ يوم غداً الأحد الموافق 29 نوفمبر.
وأضاف الأمير أن "على جميع مدراء الأمن بالمحافظات وقيادات الوحدات الأمنية، توجيه كتاب المرتبات في وحداتهم إلى البنك المركزي يوم غداً لاستلام مرتبات شهر يوليو 2020م".
وأوضح أنه وبموجب الشيكات المحررة من البنك المركزي سيتم صرف المرتبات وفق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية، عبر كتاب الوحدات الأمنية وشركات الصرافة المتفق عليها من اللجنة.
وحث الأمير مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة سرعة سحب مرتبات وحداتهم لشهر يوليو 2020م ،وتسليمها لمنسوبيها في أسرع وقت ممكن.
وكانت مرتبات وزارة الداخلية والإدارات الأمنية والعسكرية التابعة لها، تصرف بانتظام، قبل أن تتأثر وتتأخر مواعيدها بعد الاحداث التي شهدتها عدن في اغسطس2019، التي أفضت إلى سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً على المدينة وإنهاء أي سلطة للحكومة الشرعية.
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